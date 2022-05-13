Умер президент ОАЭ

Президент ОАЭ Халифа бен Зейд Аль Нахайян умер на 74-м году жизни

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Халифа ибн Заид Аль Нахайян умер на 74-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение министерства по президентским делам.

«Министерство по делам президента выражает соболезнования народу ОАЭ, арабской и исламской нации и всему миру в связи с кончиной его высочества президента ОАЭ шейха Халифы бен Зейда Аль Нахайяна», — сказано в заявлении ведомства.

В 2014 году глава государства перенес инсульт и серьезную операцию. После этого он редко появлялся на публике. Правителем ОАЭ фактически стал его брат, принц столичного эмирата Абу-Даби Мухаммед бин Зайд Ан-Нахайян.

Халифа ибн Зайд Аль Нахайян стал президентом ОАЭ в ноябре 2004 года, сменив на посту своего скончавшегося отца шейха Зайеда бин Султана аль-Нахайяна.