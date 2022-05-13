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Латвия запретила въезд ряду российских актеров и режиссеров

МИД Латвии запретил въезд в страну 102 россиянам, в том числе актерам и режиссерам
Эдгар Ринкевич

Эдгар Ринкевич. Фото: Сергей Кузнецов / РИА Новости

Министерство иностранных дел Латвии на неопределенный срок запретило въезд в страну 102 россиянам, в том числе ряду известных актеров и режиссеров. Об этом сообщил глава МИД республики Эдгарс Ринкевич, передает РИА Новости.

В частности, въезд в Латвию запретили актеру и депутату Госдумы Николаю Бурляеву, режиссеру Юрию Каре, а также актерам Александру Панкратову-Черному, Борису Галкину и Александру Пашутину.

9 мая стало известно, что Латвия объявила персонами нон грата российского певца Филиппа Киркорова, юмориста Евгения Петросяна и главного тренера сборной России Ирину Винер-Усманову. Уточняется, что причиной такого решения стала их активная позиция по поддержке российской спецоперации на Украине.

В марте власти республики запретили въезд артисту Михаилу Боярскому, актерам Сергею Безрукову и Марии Шукшиной, певице Юлии Чичериной, рэперу Тимати, актеру и режиссеру Игорю Угольникову.

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Алевтина Запольская
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