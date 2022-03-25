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Боярскому и Безрукову запретили въезд в Латвию

Латвия запретила въезжать в страну Михаилу Боярскому, Сергею Безрукову и Юлии Чичериной
Михаил Боярский

Михаил Боярский. Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Латвия добавила шесть российских деятелей культуры в список лиц, которым запрещено въезжать в страну. Об этом сообщает РИА Новости.

Въезд запретили артисту Михаилу Боярскому, актерам Сергею Безрукову и Марии Шукшиной, певице Юлии Чичериной, рэперу Тимати, актеру и режиссеру Игорю Угольникову.

Ранее стало известно, что Латвия запретила въезд 25 россиянам. В черный список, в частности, попали режиссер Никита Михалков, дирижер Валерий Гергиев, актеры Владимир Машков и Дмитрий Певцов, исполнители Стас Михайлов, Полина Гагарина и другие. Им запрещен въезд в страну на неопределенный срок.

Президент Латвии Эгилс Левитс также призвал запретить ретрансляцию российских телеканалов в стране. По его словам, нельзя допускать в латвийском информационном пространстве «разжигание ненависти к Украине и дезинформацию». Президент подчеркнул, что по этой причине следует запретить вещание «российских пропагандистских каналов». До этого с подобным предложением выступил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

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Марина Погосян
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