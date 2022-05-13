Курьер сделал фото доставленного заказа и умилил пользователей сети

Курьер сделал фото собаки семьи, которой доставил посылки, и умилил пользователей сети

Пользователь сайта Reddit поделился фотографией, которую сделал курьер, доставивший посылки его семье. Кадр, на котором доставщик запечатлел домашнее животное клиентов, умилил многих комментаторов.

На опубликованном снимке можно увидеть собаку, которая стоит рядом с посылками. В подписи к фото курьер указал, что доставил заказ одному из членов семьи.

Меньше чем за сутки публикация набрала более 100 тысяч лайков от пользователей сети. «Я надеюсь, что вы дали псу чаевые за то, что он принял заказ... То есть погладили его», «Этот пес выглядит очень ответственным», «Он отвлекся от своего плотного графика, чтобы попозировать для фото», — написали пользователи.

Один из комментаторов признался, что хотел бы узнать, как питомец смог подтвердить получение заказа без подписи. «Он оставил отпечаток лапы», — пошутил в ответ другой юзер.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал историю о том, как вернулся домой после двухнедельного отпуска и обнаружил у себя в почтовом ящике трогательное письмо от пожилого соседа по имени Роберт. В послании мужчина поблагодарил соседа за то, что тот на время оставил ему своих животных.