Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Курьер сделал фото доставленного заказа и умилил пользователей сети

Курьер сделал фото собаки семьи, которой доставил посылки, и умилил пользователей сети

Фото: r/funny / Reddit

Пользователь сайта Reddit поделился фотографией, которую сделал курьер, доставивший посылки его семье. Кадр, на котором доставщик запечатлел домашнее животное клиентов, умилил многих комментаторов.

На опубликованном снимке можно увидеть собаку, которая стоит рядом с посылками. В подписи к фото курьер указал, что доставил заказ одному из членов семьи.

Меньше чем за сутки публикация набрала более 100 тысяч лайков от пользователей сети. «Я надеюсь, что вы дали псу чаевые за то, что он принял заказ... То есть погладили его», «Этот пес выглядит очень ответственным», «Он отвлекся от своего плотного графика, чтобы попозировать для фото», — написали пользователи.

Один из комментаторов признался, что хотел бы узнать, как питомец смог подтвердить получение заказа без подписи. «Он оставил отпечаток лапы», — пошутил в ответ другой юзер.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал историю о том, как вернулся домой после двухнедельного отпуска и обнаружил у себя в почтовом ящике трогательное письмо от пожилого соседа по имени Роберт. В послании мужчина поблагодарил соседа за то, что тот на время оставил ему своих животных.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Наумова
Обсудить
Последние новости
В Финляндии приготовились к остановке поставок российского газа
Россияне раскрыли мечту советских мальчиков
В США оценили срок службы бомбардировщиков B-52
Экологи назвали Coldplay идиотами
В Совфеде назвали недопустимый шаг Запада на Украине
Курьер сделал фото доставленного заказа и умилил пользователей сети
Google Chrome перестал обновляться у российских пользователей Android
Стало известно о руководящих операциями ВСУ на передовой британских военных
Россиянка описала долгожданный отпуск в Египте словами «на тройку с минусом»
Трамп призвал Европу выделить Украине больше финансовой помощи
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.