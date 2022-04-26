Мужчина вернулся домой после отпуска и получил неожиданное письмо от соседа

Пользователь Reddit попросил соседа посидеть с его питомцами и получил трогательное письмо

Мужчина поделился историей о том, как вернулся домой после двухнедельного отпуска и обнаружил у себя в почтовом ящике неожиданное письмо от пожилого соседа по имени Роберт. Фотографию послания он разместил на Reddit. Содержание письма, написанного пожилым мужчиной, растрогало пользователей сети.

Автор поста рассказал, что попросил Роберта посидеть с его тремя питомцами, пока он будет в отпуске. «Вскоре после возвращения домой я получил от Роберта письмо, которое заставило меня улыбнуться и заплакать», — написал пользователь.

В послании Роберт поблагодарил мужчину за то, что тот на время оставил ему своих животных. «Как вы знаете, я уже старый человек. Вы нечасто видели меня на улице, так как у меня болят суставы. Кроме того, два года назад во время пандемии у моего отца обнаружили четвертую стадию рака толстой кишки. После его смерти я остался один. У меня нет жены или детей. В один день я мог пойти спать и больше никогда не проснуться. (...) Но все изменилось, когда я встретил ваших питомцев Смоки, Орео и Дженнифер», — гласил текст письма.

По словам Роберта, благодаря животным он решил начать жить заново. «Я стал вставать по утрам рано и выходить с ними на прогулку. (...) Каждый раз, когда я хотя бы на секунду грустил, то они начинали лаять или тереться о мою ногу, и я смеялся. Самым ярким событием за последнее время была наша прогулка в парке. (...) Там я познакомился с новыми людьми и завел друзей. Я был счастлив, что наконец-то снова начал разговаривать с людьми», — рассказал сосед и добавил, что после этого решил завести дома двух собак.

В комментариях к посту многие юзеры признались, что письмо пожилого мужчины довело их до слез. «Это самое милое и самое трогательное письмо, которое я когда-либо видела», — написала одна из пользовательниц.

Ранее другой пользователь Reddit показал открытку, которую ему подарила 98-летняя бабушка на день рождения. Мужчина рассказал, что это послание стало для него лучшим подарком.