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Власти поручили принимать меры по стабилизации цен на отдых в России

Вице-премьер Чернышенко поручил принимать меры по стабилизации цен на отдых в России

Фото: Russian Government / Globallookpress.com

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко поручил в случае необходимости принимать меры по стабилизации на отдых в России. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что вице-премьер дал задание Ростуризму совместно с ФАС продолжать постоянный мониторинг цен и реагировать на обращения граждан. Минтрансу же было поручено способствовать своевременному обеспечению популярных направлений дополнительным транспортном в пиковые периоды, чтобы обеспечить доступность билетов.

4 мая сообщалось, что спрос на курортный отдых в России снизился по сравнению с 2021 годом. Из-за падения доходов и ограничения авиаперелетов на юг страны из-за военной операции РФ на Украине россияне начали планировать отпуск дома.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова оценила повышение стоимости путешествий по популярным у туристов внутрироссийским направлениям. По словам руководителя ведомства, рост цен на отдых в большинстве регионов страны находится в пределах сезонных колебаний и не превышает уровень инфляции.

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Марина Совина
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