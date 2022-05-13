В России заявили об изменении позиции по вступлению Украины в ЕС

Дипломат Полянский заявил об изменении позиции России по вопросу вступления Украины в ЕС

Позиция России по вступлению Украины в Европейский союз изменилась, и теперь она соответствует мнению официальной Москвы по членству Киева в НАТО. Об этом в интервью британскому UnHerd News заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Без демилитаризации и денацификации мира на Украине не достичь», — добавил Полянский, не пояснив, повлияет ли вступление Киева в ЕС на перечисленные цели. Зампостпреда также добавил, что не видит возможностей решить конфликт на дипломатическом уровне.

Ранее глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента Владимир Мединский рассказал: Москва не возражает против стремления Украины вступить в Евросоюз, однако настаивает, чтобы та отказалась от производства и размещения всех видов оружия массового поражения на своей территории, а также запретила нахождение там иностранных военных баз и войск.

Затягивание спецоперации

В том же интервью Полянский предупредил о риске затягивания спецоперации на Украине из-за действий Запада.

Если западные страны будут пытаться остановить конфликт, подливая бензин в огонь, конечно, он может затянуться на некоторое время Дмитрий Полянский первый заместитель постоянного представителя России при ООН

При этом он выразил уверенность, что эти действия «не изменят общего темпа конфликта» и «не остановят достижение Россией поставленных целей».

По словам Полянского, спецоперация прекратится, когда украинские власти признают тот факт, что им нужно «пойти на уступки». В частности, речь идет о денацификации и демилитаризации. Кроме того, Киев должен принять то, что «люди на востоке Украины имеют право жить так, как они хотят».

Также представитель Москвы объяснил, как Киев подсчитывает число якобы потерь среди российских военных на Украине. «Я думаю, что тактика подсчета очень проста. Они просто берут статистику Минобороны России об украинских потерях, которая, насколько нам кажется, более-менее точна. А затем они добавляют две-три тысячи человек к ней», — сказал он.

НАТОвский вопрос

Помимо Украины, Полянский рассказал о позиции Москвы касательно расширения НАТО. Комментируя планы Швеции и Финляндии отказаться от внеблокового статуса и подать заявки на вступление в альянс, дипломат предупредил, что в этом случае государства станут для России «частью врага». Он пояснил, что Стокгольм и Хельсинки будут нести риски в области обороны и заплатят определенную экономическую цену. При этом он согласился, что решение о присоединении к альянсу — это решение жителей этих стран.

Представитель России отметил, что вступление этих стран в НАТО не станет сильным ударом по безопасности РФ, однако Москва готова противостоять данной угрозе и уже «приняла для этого необходимые меры предосторожности». «Если на этих территориях будут подразделения НАТО, эти территории станут целью — или возможной целью — для удара армии России», — заявил он.