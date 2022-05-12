Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Полянский допустил затягивание спецоперации из-за западных стран

Дипломат Дмитрий Полянский заявил, что спецоперация может затянуться из-за стран Запада
Дмитрий Полянский

Дмитрий Полянский. Фото: Andrew Kelly / Reuters

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский допустил затягивание спецоперации на Украине из-за стран Запада. Его слова в интервью британскому изданию UnHerd передает ТАСС.

«Если западные страны будут пытаться остановить конфликт, подливая бензин в огонь, конечно, он может затянуться на некоторое время», — заявил российский дипломат.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Польша приготовилась обойтись без газа из «Ямала-Европы»
Тренер отжавшейся 101 раз девятилетней жительницы Подмосковья раскрыла ее секрет
Полянский допустил затягивание спецоперации из-за западных стран
Российский дипломат назвал НАТО врагом
В Италии согласились оплатить поставки газа из России с конвертацией в рубли
Тиньков переулок в Пушкине предложили переименовать
Минобороны рассказало о карательных рейдах украинских сил в Харьковской области
Минфин Украины оценил расходы на военные нужды с начала спецоперации России
Россиянку оштрафовали за полуобнаженное фото на фоне храма
Работу российской ПВО заметили неподалеку от границы РФ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.