Полянский допустил затягивание спецоперации из-за западных стран

Дипломат Дмитрий Полянский заявил, что спецоперация может затянуться из-за стран Запада

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский допустил затягивание спецоперации на Украине из-за стран Запада. Его слова в интервью британскому изданию UnHerd передает ТАСС.

«Если западные страны будут пытаться остановить конфликт, подливая бензин в огонь, конечно, он может затянуться на некоторое время», — заявил российский дипломат.