В России заявили об изменении позиции по вступлению Украины в ЕС

Дипломат Полянский заявил об изменении позиции России по вопросу вступления Украины в ЕС

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что позиция России по вступлению Украины в Европейский союз изменилась, и теперь она соответствует мнению официальной Москвы по членству Киева в НАТО. Цитату дипломата приводит РИА Новости.

«Без демилитаризации и денацификации мира на Украине не достичь», — добавил Полянский, не пояснив, повлияет ли вступление Киева в ЕС на перечисленные цели. Зампостпреда также добавил, что не видит возможностей решить конфликт на дипломатическом уровне.

Ранее глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента Владимир Мединский рассказал: Москва не возражает против стремления Украины вступить в Евросоюз, однако настаивает, чтобы та отказалась от производства и размещения всех видов оружия массового поражения на своей территории, а также запретила нахождение там иностранных военных баз и войск.