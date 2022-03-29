Мединский обозначил позицию России насчет вступления Украины в ЕС

Мединский заявил, что Москва не против вступления Украины в Евросоюз

Москва не против вступления Украины в Евросоюз (ЕС), заявил глава российской делегации на переговорах с Киевом, помощник президента Владимир Мединский, передает РИА Новости.

«Со своей стороны Российская Федерация не возражает против стремления Украины вступить в Европейский союз», — сказал он, обозначив позицию Москвы насчет этого вопроса.

Ранее Мединский рассказал, что Россия в ходе переговоров получила от Украины письменные предложения, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. Он также сообщил, что предложения Киева включают отказ от производства и размещения всех видов оружия массового поражения, а также запрет на нахождение на ее территории иностранных военных баз и войск.

Переговоры России и Украины состоялись во дворце Долмабахча в Стамбуле во вторник, 29 марта. Встреча началась с беседы тэт-а-тэт между Мединским и лидером фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давидом Арахамией.

1 марта представитель Украины при Европейском союзе по атомной энергии Всеволод Ченцов сообщил, что заявка страны на членство в объединении успешно зарегистрирована, процедура рассмотрения уже началась.