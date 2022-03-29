Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Мединский обозначил позицию России насчет вступления Украины в ЕС

Мединский заявил, что Москва не против вступления Украины в Евросоюз

Фото: Yves Herman / Reuters

Москва не против вступления Украины в Евросоюз (ЕС), заявил глава российской делегации на переговорах с Киевом, помощник президента Владимир Мединский, передает РИА Новости.

«Со своей стороны Российская Федерация не возражает против стремления Украины вступить в Европейский союз», — сказал он, обозначив позицию Москвы насчет этого вопроса.

Ранее Мединский рассказал, что Россия в ходе переговоров получила от Украины письменные предложения, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. Он также сообщил, что предложения Киева включают отказ от производства и размещения всех видов оружия массового поражения, а также запрет на нахождение на ее территории иностранных военных баз и войск.

Материалы по теме:
«Победа легкой не бывает» Участники штурма Мариуполя — о жестоких уличных боях и гуманитарной катастрофе в городе
«Победа легкой не бывает»Участники штурма Мариуполя — о жестоких уличных боях и гуманитарной катастрофе в городе
24 марта
Россия и Украина подвели итоги второго раунда переговоров
Россия и Украина подвели итоги второго раунда переговоров
3 марта

Переговоры России и Украины состоялись во дворце Долмабахча в Стамбуле во вторник, 29 марта. Встреча началась с беседы тэт-а-тэт между Мединским и лидером фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давидом Арахамией.

1 марта представитель Украины при Европейском союзе по атомной энергии Всеволод Ченцов сообщил, что заявка страны на членство в объединении успешно зарегистрирована, процедура рассмотрения уже началась.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Мединский заявил об отказе Украины от стремления воевать за Крым и Донбасс
Россия даст ответ Украине после рассмотрения предложений по договору
Мединский раскрыл подробности предложений Украины по нейтральному статусу
Россия кардинально сократит военную активность под Киевом и Черниговом
Генерал заявил о захвате пытавших российских военных граждан Украины
Акции VK взлетели в цене
Британская актриса появилась на публике в платье российского дизайнера
Экономист оценил вероятность отказа Китая от участия в российских проектах
Цены на выступления Криса Рока взлетели после пощечины Уилла Смита
Мединский обозначил позицию России насчет вступления Украины в ЕС
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.