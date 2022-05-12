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Российский дипломат назвал НАТО врагом

Первый зампостпреда России при ООН Полянский назвал Швецию и Финляндию «частью врага»
Дмитрий Полянский

Дмитрий Полянский. Фото: Luiz Rampelotto / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Швеция и Финляндия в случае вступления в НАТО станут частью врага. Об этом UnHerd News заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«НАТО — враг, и НАТО сама признавала, что Россия — это враг. Это означает, что Финляндия и Швеция неожиданно из нейтральных стран станут частью врага», — объяснил он. Дипломат предупредил, что Стокгольм и Хельсинки будут нести определенные риски в области обороны и заплатят определенную экономическую цену. При этом он согласился, что решение о присоединении к альянсу — это решение жителей этих стран.

Ранее Полянский сказал, что территории Финляндии и Швеции могут стать целями российской армии, если государства разместят у себя подразделения НАТО. Он отметил, что вступление этих стран в альянс не будет сильным ударом по безопастности России, однако Москва готова противостоять данной угрозе и уже «приняла для этого необходимые меры предосторожности», поэтому территории скандинавских стран могут стать новыми «мишенями» российских военных.

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Марина Совина
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