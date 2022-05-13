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У «АвтоВАЗа» начались проблемы из-за Китая

У «АвтоВАЗа» начались проблемы с поставкой комплектующих из-за локдауна в Китае

Фото: MIT Russia / Globallookpress.com

Из-за частичного локдауна в Китае, который связан с новой вспышкой заражения коронавирусом, у «АвтоВАЗа» начались серьезные проблемы с поставкой комплектующих. Об этом заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, передает РБК.

При этом у «АвтоВАЗа» есть поставщики, которые готовы выполнять заказы завода, заверил он. «Поставщики найдены, договоренности все достигнуты, оформлены, но вмешался локдаун. Локдаун, который объявлен в ряде регионов Китая, к сожалению, не позволил своевременно осуществить поставку комплектующих», — объяснил Азаров.

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Конвейер «АвтоВАЗа» не работал почти весь апрель и май. С 4 по 24 апреля завод находился «в отпуске», после производство было остановлено на майские праздники, а также был объявлен простой с 16 по 20 мая включительно.

В первом квартале 2022 года продажи «АвтоВАЗа» в России и за рубежом сократились на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 60,6 тысячи автомобилей. В апреле стало известно, что концерн Renault задумал продать «АвтоВАЗ».

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Мария Строителева
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