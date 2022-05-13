Экономический рост в России связали с восстановлением Донбасса

Политолог Лосев предрек экономический рост в России после начала восстановления Донбасса

Экономический рост в России произойдет с началом восстановления разрушенных в результате боевых действий освобожденных территорий Донбасса. Об этом РИА Новости рассказал член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев.

Он сослался на опыт мировой экономики, указав, что когда начинается восстановление после военных действий, происходит экономический рост темпами, превышающими десять процентов в год. «Средства, которые на это будут направлены — вернутся сторицей и при этом они не будут вызывать инфляцию», — заявил политолог.

Он объяснил, что процесс восстановления городов и регионов позволит загружать предприятия Донбасса, которые будут интегрированы в российскую экономику. Одновременно будет стимулироваться внутренний потребительский спрос, прежде всего на приобретение отечественных товаров и материалов, что будет являться вкладом в ВВП страны.

24 марта вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что после завершения специальной операции Россия займется восстановлением Мариуполя. «Россия будет все восстанавливать. Сейчас надо закончить операцию. И сразу и строители, и все навалимся, и все сделаем. Все восстановим», — пообещал он.

Ранее в Госдуме предложили восстанавливать Донбасс в том числе за счет конфискованного российского имущества украинских олигархов. Об этом заявил депутат от Крыма Михаил Шеремет. Аналогично он предложил поступить с имуществом олигархов на Украине.