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В Совфеде заявили о планах по восстановлению Мариуполя

Вице-спикер Совфеда Турчак заявил, что Россия будет восстанавливать Мариуполь

Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ

После завершения специальной операции Россия займется восстановлением Мариуполя. О таких планах заявил вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, его слова передает пресс-служба Единой России в своем Telegram-канале.

Вопрос о том, кто восстановит город, задала во время разговора с Турчаком одна из жительниц Мариуполя, которая находится в пункте временного размещения беженцев в поселке Володарское Донецкой народной республики (ДНР).

«Россия будет все восстанавливать. Сейчас надо закончить операцию. И сразу и строители, и все навалимся, и все сделаем. Все восстановим», — говорится в сообщении.

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Ранее стало известно, что Министерству обороны России 23 марта удалось эвакуировать из Мариуполя почти 8,5 тысячи человек. Отмечается, что эвакуация проводилась без участия киевских властей.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и Луганской народной республики (ЛНР).

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Никита Абрамов
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