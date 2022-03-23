В Минобороны назвали число эвакуированных из Мариуполя

Минобороны сообщило, что за сутки из Мариуполя было эвакуировано почти 8,5 тыс человек

Министерству обороны России за сутки удалось эвакуировать из Мариуполя почти 8,5 тысяч человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева.

«Двадцать третьего марта 2022 года из Мариуполя, также без какого-либо участия украинской стороны, удалось эвакуировать 8 тысяч 487 человек», — сообщил Мизинцев на брифинге. В том числе, по его данным, было эвакуировано 26 иностранцев — граждане Иордана и Вьетнама.

При этом Мизинцев напомнил, что эвакуация проводилась без участия официального Киева — власти страны в среду, 23 марта, не согласовали ни один гуманитарный коридор в сторону России.

Отмечается, что всего из Мариуполя было вывезено 81 тысяча 958 человек.

21 марта Мизинцев сообщил, что в заложниках у нацистов в Мариуполе осталось еще до 130 тысяч мирных жителей и 184 иностранных гражданина из шести стран. При этом в период с 08:00 до 18:00 московского времени 22 марта из города сумели выйти 256 человек, включая 45 детей.

