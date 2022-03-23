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В Минобороны назвали число эвакуированных из Мариуполя

Минобороны сообщило, что за сутки из Мариуполя было эвакуировано почти 8,5 тыс человек

Фото: Кристина Кормилицына / «Коммерсантъ»

Министерству обороны России за сутки удалось эвакуировать из Мариуполя почти 8,5 тысяч человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева.

«Двадцать третьего марта 2022 года из Мариуполя, также без какого-либо участия украинской стороны, удалось эвакуировать 8 тысяч 487 человек», — сообщил Мизинцев на брифинге. В том числе, по его данным, было эвакуировано 26 иностранцев — граждане Иордана и Вьетнама.

При этом Мизинцев напомнил, что эвакуация проводилась без участия официального Киева — власти страны в среду, 23 марта, не согласовали ни один гуманитарный коридор в сторону России.

Отмечается, что всего из Мариуполя было вывезено 81 тысяча 958 человек.

21 марта Мизинцев сообщил, что в заложниках у нацистов в Мариуполе осталось еще до 130 тысяч мирных жителей и 184 иностранных гражданина из шести стран. При этом в период с 08:00 до 18:00 московского времени 22 марта из города сумели выйти 256 человек, включая 45 детей.

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Марина Совина
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