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Из Мариуполя сумели выйти еще несколько сотен человек

Народная милиция ДНР эвакуировала из Мариуполя еще 256 человек

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Народная милиция ДНР сумела эвакуировать из окруженного Мариуполя еще несколько сотен человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Штаб территориальной обороны ДНР.

По данным ведомства, в период с 08:00 до 18:00 московского времени 22 марта из города сумели выйти 256 человек, включая 45 детей. Все они были доставлены в село Безыменное, где МЧС республики уже развернуло специализированный пункт помощи.

Скольким мирным жителям Мариуполя удалось эвакуироваться по коридору в сторону Запорожья, который открыла украинская сторона, пока не уточняется.

Ранее стало известно, что Народная милиция Донецкой народной республики взяла под свой контроль почти половину окруженного Мариуполя. Потери Вооруженных сил Украины в городе оцениваются как очень тяжелые.

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Алевтина Запольская
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