Из Мариуполя сумели выйти еще несколько сотен человек

Народная милиция ДНР эвакуировала из Мариуполя еще 256 человек

Народная милиция ДНР сумела эвакуировать из окруженного Мариуполя еще несколько сотен человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Штаб территориальной обороны ДНР.

По данным ведомства, в период с 08:00 до 18:00 московского времени 22 марта из города сумели выйти 256 человек, включая 45 детей. Все они были доставлены в село Безыменное, где МЧС республики уже развернуло специализированный пункт помощи.

Скольким мирным жителям Мариуполя удалось эвакуироваться по коридору в сторону Запорожья, который открыла украинская сторона, пока не уточняется.

Ранее стало известно, что Народная милиция Донецкой народной республики взяла под свой контроль почти половину окруженного Мариуполя. Потери Вооруженных сил Украины в городе оцениваются как очень тяжелые.