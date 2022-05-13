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Rutube назвал дату запуска в полном объеме

Подвергшийся кибератаке видеохостинг Rutube планирует заработать в полном объеме к 16 мая

Фото: Vlada Karpovich / Pexels

Российский видеохостинг Rutube, ранее подвергшийся кибератаке, планирует заработать в полном объеме к понедельнику, 16 мая. Дату запуска в разговоре с РИА Новости назвал гендиректор компании Александр Моисеев.

«Рассчитываем запуститься полностью к понедельнику», — сказал глава видеохостинга. Он добавил, что код платформы восстановлен полностью и пользователям доступны 99,5 процентов библиотеки видео, а также прямые трансляции телеканалов.

По словам Моисеева, доступ к сервисам площадки будет открываться постепенно. При этом сначала Rutube восстанавливает функции, необходимые пользователю, после этого — опции для блогеров.

«Более пятидесяти наших специалистов работали без перерыва в течение двух суток, в результате мы частично открыли доступ к Rutube вечером 11 мая», — заявил гендиректор видеохостинга. Он подчеркнул, что к работе с инцидентом была подключена оперативная группа реагирования Rutube и многие компании, которые специализируются на кибербезопасности и IT-технологиях.

Ранее Моисеев также высказался о возможных виновниках атаки на Rutube. По его словам, руководство допускает причастность к взлому бывших сотрудников компании. Перед этим в компании сообщили, что Rutube попросил правоохранительные органы расследовать этот инцидент.

О том, что Rutube атаковали хакеры, СМИ сообщили 9 мая. В сети также распространилась информация, что был утерян исходный код ресурса, без которого его восстановление невозможно. В пресс-службе компании подтвердили данные о кибератаке, но уточнили, что исходный код не был утерян.

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Маргарита Щигарева
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