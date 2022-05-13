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В Словении в результате взрыва на химическом заводе погибли шесть человек

Шесть человек погибли из-за взрыва на химическом заводе в словенском городе Кочевье

Фото: Peng Lijun / Globallookpress.com

В результате взрыва на химическом заводе Melamin в словенском городе Кочевье погибли шесть человек. Об этом сообщает Словенское агентство печати (STA).

Уточняется, что тела пяти жертв были обнаружены на месте происшествия, еще один пострадавший скончался в Университетском клиническом центре Любляны. По предварительным данным, причиной взрыва стала человеческая ошибка при перекачке одного из видов сырья в зону хранения.

Взрыв и последовавший за ним пожар произошел на заводе 12 мая. Взрывная волна выбила стекла в близлежащих домах, сообщалось о 20 пострадавших.

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Варвара Кошечкина
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