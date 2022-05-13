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Спорт

«Сочи» сыграл вничью с новичком РПЛ и вышел на второе место

«Сочи» сыграл вничью с «Нижним Новгородом» и вышел на второе место в РПЛ

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

«Сочи» на своем поле сыграл вничью с «Нижним Новгородом» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в пятницу, 13 мая, и завершилась со счетом 0:0. Обе команды имели шансы отличиться, но забить мяч никому не удалось. С начала второго тайма гости играли в меньшинстве. Две желтые карточки получил Ричи Эннин.

Ничья позволила «Сочи» набрать 53 очка и выйти на чистое второе место в РПЛ. Новичок лиги «Нижний Новгород» имеет в активе 30 очков и находится на 11-й позиции.

«Сочи» в последнем туре на выезде сыграет с «Динамо». «Нижний Новгород» в тот же день дома встретится с «Зенитом».

Алексей Гусев
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