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Биолог рассказал о риске употребления молока для спортсменов

Биолог рассказал, что у спортсмена могут найти мельдоний из-за употребления молока

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Кандидат биологических наук Александр Мирошников рассказал о том, что употребляющие молоко спортсмены рискуют сдать положительный тест на мельдоний. Об этом сообщает РИА Новости.

«Коров начинают пичкать седативными препаратами, а они в организме животных могут превратиться в мельдоний, И это очередная проблема, которая нависает над нашими спортсменами», — заявил Мирошников. Биолог добавил, что положительный результат на мельдоний может дать один выпитый литр молока в день.

Мельдоний, широко использовавшийся российскими спортсменами, попал в список запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) с 1 января 2016 года.

В начале того же года российская теннисистка Мария Шарапова получила дисквалификацию после проваленных допинг-проб, показавших наличие в организме мельдония. Это случилось из-за недостоверной информации о сроках вывода вещества из организма спортсмена, который оказался гораздо дольше заявленного в инструкции.

Алексей Гусев
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