Пережившая выкидыш после концерта Трэвиса Скотта женщина подала на рэпера в суд

Пережившая выкидыш после давки на концерте Трэвиса Скотта женщина подала на рэпера в суд

Женщина, пережившая выкидыш после смертельной давки на концерте 31-летнего американского исполнителя Трэвиса Скотта, подала на рэпера в суд. Об этом сообщает DailyMail.

Шаназия Уильямсон из Дейтона, штат Огайо, рассказала, что находилась на ранних сроках беременности, когда вместе с мужем Джаравом Оуэнсом посетила фестиваль Astroworld. После того как на концерте началось столпотворение, которое в результате привело к смерти 10 человек, женщина получила серьезные травмы.

После этого у пострадавшей случился выкидыш. Врачи, обследовавшие Уильямсон, подтвердили, что причиной гибели нерожденного ребенка стали травмы, которые женщина получила во время концерта. Тогда Шаназия Уильямсон и ее супруг подали в суд на Скотта и организаторов фестиваля, обвиняя их в случившемся.

«Во время посещения фестиваля Шаназия была растоптана и раздавлена, что привело к ужасным травмам и в конечном итоге к смерти ее будущего ребенка. Кроме того, Шаназия получила травмы плеча, спины, ноги, груди и других частей тела», — сообщается в иске против исполнителя.

В документе также утверждается, что ответчики не обеспечили надлежащую безопасность и присутствие медицинского персонала и не осознали опасности организации мероприятия.

Ранее стало известно, что о трагедии на концерте снимут документальный фильм. Давка произошла 5 ноября 2021 года на фестивале Трэвиса Скотта Astroworld в городе Хьюстон. Она длилась полчаса, за это время пострадали более 300 человек. Жертвами трагедии стали 10 человек, в том числе девятилетний ребенок.