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О давке на концерте Трэвиса Скотта представят документальный фильм

О смертельной давке на концерте рэпера Трэвиса Скотта представят документальный фильм

Фото: Lao Chengyue / Globallookpress.com

В нескольких городах США прошли закрытые показы документальной киноленты о смертельной давке на концерте рэпера Трэвиса Скотта в ходе фестиваля Astroworld. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Фильм под названием Concert Crush: The Travis Scott Festival Tragedy («Концертная давка: трагедия на фестивале Трэвиса Скотта») содержит интервью с несколькими участниками произошедшего. Адвокат, подавший судебные иски на промоутера фестиваля, выступил сопродюсером фильма. Создатели картины обещают представить проект для просмотра широкой аудитории в ближайшее время.

Режиссер проекта Чарли Минн утверждает, что сделал честное расследование, в котором постарался показать публике то, что было на самом деле на концерте.

Давка произошла 5 ноября 2021 года на фестивале Трэвиса Скотта Astroworld в городе Хьюстон. Она длилась полчаса, за это время пострадали более 300 человек. Изначально сообщалось, что восемь фанатов рэпера погибли от полученных травм, им было от 14 до 27 лет. 11 сентября стало известно, что в одной из больниц Хьюстона скончалась 22-летняя Бхарти Шахани. Через четыре дня умер девятилетний Эрза Блаунт.

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Сергей Равин
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