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Минобороны сообщило об уничтожении трех командных пунктов ВСУ

Минобороны России сообщило об уничтожении ВКС России трех командных пунктов на Украине

Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили три командных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три командных пункта ВСУ, а также 52 района сосредоточения живой силы и военной техники», — заявил он.

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Никита Абрамов
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