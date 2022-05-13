Минобороны сообщило об уничтожении трех командных пунктов ВСУ

Минобороны России сообщило об уничтожении ВКС России трех командных пунктов на Украине

Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили три командных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три командных пункта ВСУ, а также 52 района сосредоточения живой силы и военной техники», — заявил он.