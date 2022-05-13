Минобороны отчиталось об уничтожении 15 пунктов управления ВСУ

Минобороны заявило, что ВС РФ поразили 15 пунктов управления и склад ракет ВСУ

Российские ракетные войска и подразделения артиллерии поразили 15 принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ) пунктов управления, а также шесть артиллерийских подразделений на огневых позициях. Об этом в пятницу, 13 мая, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил также, что в районе населенного пункта Шебелинка Харьковской области был уничтожен склад украинского ракетного вооружения.

По словам Конашенкова, Вооруженные силы России нанесли удары по 520 районам сосредоточения живой силы и военной техники.

Ранее 13 мая Минобороны отчиталось о том, что ВС РФ начали применять многофункциональный беспилотник «Орлан-10» для ударов осколочно-фугасными боеприпасами по легкой бронетехнике Украины.

О начале специальной операции стало известно 24 февраля. В обращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что на такие меры Москву вынудила сложная обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).