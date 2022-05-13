Российский модифицированный беспилотник «Орлан» начали применять на Украине

Минобороны России заявило о применении беспилотника «Орлан» для уничтожения техники ВСУ

Вооруженные силы России начали применять многофункциональный беспилотник «Орлан-10» для ударов осколочно-фугасными боеприпасами по легкой бронетехнике Украины. О его появлении сообщает ТАСС в пятницу, 13 мая, со ссылкой на официальный телеканал Министерства обороны «Звезда».

В ведомстве пояснили, что российские военные в ходе спецоперации на Украине впервые использовали модифицированный «Орлан». Операторы беспилотника поражают найденную цель осколочно-фугасными боеприпасами с высоты двух километров, добавили в Минобороны.

Снаряды хранят в закрытых контейнерах, подвешенных под крыльями беспилотника, дальность полета которого составляет 110 километров, сообщили представители ведомства. Также в Минобороны подчеркнули, что новая модификация российского беспилотного комплекса поражает легкую бронетехнику ВСУ.

Беспилотный комплекс «Орлан-10» применяется для ведения дистанционного авиационного мониторинга наземных и водных поверхностей, обнаружения объектов днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях.

Ранее Минобороны России показало работу «Града» и беспилотников в ходе спецоперации на Украине. Операторы беспилотника «Орлан-10» обнаружили опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) и передали координаты целей подразделениям артиллерии.