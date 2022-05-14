США продолжили игнорировать вопросы России о деятельности биолабораторий в СНГ

Посол РФ Антонов: США игнорируют вопросы о деятельности военных в биолабораториях в СНГ

Российский посол в США Анатолий Антонов сообщил, что США продолжили игнорируют вопросы России о деятельности американских военных в биолабораториях стран СНГ. Об этом он заявил в эфире «Соловьев Live», передает ТАСС.

По словам посла, США «что-то не очень идут впереди требований международного сообщества в отношении уничтожения химического оружия». «До сих пор от нас отмахиваются, когда мы говорим и просим объяснить, что делают американские военные в биолабораториях на пространстве стран СНГ», — сказал Антонов, отметив, что США «выдумывают сказки» о намерении России использовать биологическое оружие на Украине.

«Ведь это полный бред», — заключил посол РФ.

Ранее сообщалось, что заседание Совета Безопасности ООН по теме биолабораторий США на Украине было созвано по инициативе России. Об организации слушаний заявил 12 мая заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. «Мы запросили открытое заседание Совета Безопасности ООН, чтобы представить новые доказательства по военным биологическим программам, проводившимся в лабораториях США на Украине», — заявил он.