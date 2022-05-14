Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Сборник комиксов по фильму «Брат» выпустят в августе

Издательство комиксов Bubble планирует выпустить комиксы по фильму «Брат» в августе

Кадр: фильм «Брат»

Российское издательство комиксов Bubble планирует выпустить сборник комиксов, приуроченный к 25-летию премьеры фильма «Брат», в августе. Об это сообщает ТАСС.

О планах выпустить сборник по культовому фильму рассказал главный редактор издательства Роман Котков на фестивале «Балабанов фест», который проходит в Нижнем Новгороде.

«Мы планируем релиз к концу августа, взяли побольше времени, чтобы книжка была интересная, разносторонняя. Это очень разные истории от очень разных авторов. К концу августа планируем выпустить тираж в печать», — сказал Котков. Он добавил, что тираж сборника комиксов будет составлять не менее 5-10 тысяч экземпляров.

Главный редактор Bubble отметил, что в сборнике будут представлены многие персонажи фильмов «Брат» и «Брат-2», которые получат предыстории, или уже существующие истории героев будут продолжены авторами.

В декабре 2021 года российская певица Ирина Салтыкова, исполнившая одну из ролей в культовом фильме Алексея Балабанова «Брат-2», прокомментировала намерение издательства Bubble выпустить комикс по мотивам фильма «Брат». Она назвала идею создания комикса по фильму ерундой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Савин
Обсудить
Последние новости
Захарова оценила заявления ФРГ о глобальном голоде из-за ситуации на Украине
Придуман новый формат чемпионата России по футболу из-за санкций УЕФА
Сборник комиксов по фильму «Брат» выпустят в августе
Отоларинголог предупредил об опасных последствиях насморка
Захарова упрекнула США в блокировке российских СМИ
Минобороны показало кадры уничтожения переправы ВСУ через Северский Донец
Политолог связал коррупцию в США с блокировкой военной помощи Украине
«Американской империи» предрекли падение из-за военной поддержки Украины
Москвичи вспомнили очередь за сувенирами в Лужниках в СССР
В Белгородской области ответили на заявления об эвакуации на границе с Украиной
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.