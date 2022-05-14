Глава МИД Лавров заявил о готовности Запада противодействовать РФ до «последнего украинца»

Западники сегодня готовы противодействовать России «до последнего украинца». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике, трансляция ведется на сайте министерства.

«На первый взгляд это очень выгодная позиция, особенно для США, которые дирижируют процессам из-за океана, а заодно ослабляют Европу, освобождая ее рынки для своих товаров и технологий», — добавил министр.