Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Лавров заявил о готовности Запада противодействовать РФ до «последнего украинца»

Глава МИД Лавров заявил о готовности Запада противодействовать РФ до «последнего украинца»

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Западники сегодня готовы противодействовать России «до последнего украинца». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике, трансляция ведется на сайте министерства.

«На первый взгляд это очень выгодная позиция, особенно для США, которые дирижируют процессам из-за океана, а заодно ослабляют Европу, освобождая ее рынки для своих товаров и технологий», — добавил министр.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Путин рассказал о последствиях вступления Финляндии в НАТО
Московские врачи поборются за жизнь прилетевшей из Дагестана львицы
В Белоруссии Международный союз биатлонистов обвинили в двойных стандартах
В Грузии отказались признавать референдум в Южной Осетии
Приостановку покупки Маском акций Twitter оценили
Лавров вспомнил о самых мрачных годах холодной войны из-за высылки дипломатов
Кадыров сообщил об отправке на Украину 600 бойцов в полной экипировке
Женщина отправилась проверить почту и стала жертвой нападения медведя
В обстрелянном Украиной российском селе Солохи начались восстановительные работы
Лавров пригрозил Западу последствиями из-за гибридной войны против России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.