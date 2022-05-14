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«Локомотив» вырвал ничью у «Динамо» в матче РПЛ

«Динамо» сыграло вничью с «Локомотивом» в матче 29-го тура РПЛ со счетом 3:3

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Московское «Динамо» сыграло вничью со столичным «Локомотивом» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на «РЖД Арене» и завершилась со счетом 3:3. На девятой минуте гол форварда Федора Смолова вывел «Динамо» вперед. На 28-й минуте защитник «железнодорожников» Тин Едвай сравнял счет. Затем у бело-голубых отличились полузащитники Арсен Захарян и Даниил Фомин (33-я, 38-я). На 65-й минуте отставание «Локомотива» сократил нападающий Ян Кухта. На 72-й минуте забил нападающий Гирано Керк, вырвав ничью для «железнодорожников».

После 29 матчей «Динамо» продолжает оставаться на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. «Локомотив» располагается на шестом месте, имея в активе 45 очков. Петербургский «Зенит» досрочно стал чемпионом России.

В последнем туре РПЛ «Динамо» примет «Сочи», а «Локомотив» на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Обе встречи пройдут 21 мая и начнутся в 17:00 по московскому времени.

Анастасия Борисова
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