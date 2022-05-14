В Грузии отказались признавать референдум в Южной Осетии

Глава правящей в Грузии партии Кобахидзе: Тбилиси не признает референдум в Южной Осетии

Тбилиси не признает де-факто референдум в Южной Осетии о присоединении к России. Об этом заявил глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе. Его слова в субботу, 14 мая, приводит ТАСС.

Политик пояснил, что страна де-факто не будет признавать ни власть Южной Осетии, ни выборы, ни референдум.

«В связи с этим наша позиция очень четкая и ясная. Мы будем следовать именно этой линии», — сообщил Кобахидзе, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Центризбирком (ЦИК) Южной Осетии утвердил и направил действующему главе государства Анатолию Бибилову пакет документов по вопросу проведения референдума о присоединении республики к России 13 мая. Планируется, что он состоится 17 июля.

Ранее 14 мая стало известно, что кандидат в президенты Южной Осетии, лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев после обработки 100 процентов протоколов получил 56,09 процента голосов избирателей и победил на выборах.