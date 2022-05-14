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Назван победитель президентских выборов в Южной Осетии

На выборах в Южной Осетии после обработки 100% протоколов побеждает Гаглоев

Фото: Наталья Айриян / РИА Новости

Кандидат в президенты Южной Осетии и лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев после обработки 100 процентов протоколов получил 56,09 процента голосов избирателей и победил на выборах. Такие данные следуют из протокола Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики по итогам второго тура голосования президентских выборов. Об этом в субботу, 14 мая, сообщает ТАСС.

Согласно документу, за Гаглоева проголосовало 16 134 гражданина республики. Действующего же лидера Анатолия Бибилова поддержали 11 767 человек, что составило 40,9 процента избирателей.

Против всех кандидатов проголосовали 867 граждан Южной Осетии или 3,01 процента избирателей. По данным ЦИК, всего в голосовании во втором туре президентских выборов приняли участие 29 423 человека, явка составила 73,93 процента.

8 мая стало известно, что Бибилов признал поражение во втором туре президентских выборов. По данным ЦИК страны, уже после обработки 18 процентов протоколов Гаглоев лидировал.

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Евгения Куликова
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