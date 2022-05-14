Шведская лыжница-чемпионка нашла оправдание отстранению россиян

Лыжница Карлссон назвала отстранение россиян единственной возможностью повлиять на Россию

Шведская лыжница, чемпионка мира 2019 года в эстафете Фрида Карлссон высказалась об отстранении россиян от участия в международных турнирах. Ее слова приводит SLA.

«Их жаль в человеческом и спортивном плане, но в то же время это может быть способом мира повлиять на происходящее. Это единственный способ повлиять на Россию», — нашла оправдание санкциям спортсменка. Она подчеркнула, что российские спортсмены страдают от отстранения, но это приведет к лучшим последствиям.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила российских спортсменов от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже Международная федерация лыжного спорта (FIS) распространила запрет для россиян на все соревнования под эгидой организации.

После этого директор по лыжным гонкам FIS Пьер Миньере обратился к иностранным лыжникам, критикующим отстраненных российских спортсменов. Он посчитал, что атлеты должны поддерживать друг друга.