Москалькова отреагировала на смерть Бабушкина

Москалькова назвала смерть Бабушкина невосполнимой утратой для правозащитного сообщества

Смерть правозащитника Андрея Бабушкина — невосполнимая утрата для правозащитного сообщества России. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.

«Андрей Владимирович 31 год занимался вопросами реформы пенитенциарной системы, выступил автором более 800 различных предложений, направленных на повышение эффективности уголовно-исполнительной системы, в том числе благодаря ему был принят закон об общественном контроле», — рассказала она.

Москалькова поделилась, что была знакома с Бабушкиным с 1995 года и входила вместе с ним в состав рабочей группы Госдумы по разработке Федерального закона «О содержании под стражей». «C того момента мы всегда тесно общались. Андрей Владимирович всегда помогал в деле защиты прав человека, активно работал в составе Экспертного совета при Уполномоченном, помогал разрешать отдельные сложные ситуации. Андрей был верен своему долгу, отзывчив к бедам людей. Вечная память, скорбим», — заключила она.

Бабушкин умер 14 мая в возрасте 58 лет. В Совете по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) пообещали дополнительно проинформировать о времени и месте прощания.