Посол в Германии заявил о бессмысленных попытках сломить Россию

Посол России в ФРГ Нечаев: в Германии понимают, что попытки сломить Россию бессмысленны

Посол России в Германии Сергей Нечаев в эфире «Соловьев LIVE» заявил, что здравомыслящая часть истеблишмента Германии понимает, что попытки сломить и изолировать Россию бессмысленны. Его слова приводит ТАСС.

«Нас вообще сломить не получится, политически изолировать нас невозможно», — подчеркнул посол, отметив, что заявления германских политиков в пользу скорейшего эмбарго на нефть, газ, уголь из РФ делаются «скорее из внутриполитических соображений или в угоду англосаксонскому мейнстриму».

«Немцы понимают: если перестанет идти газ, подорожает все, будет холодно», — заключил Нечаев.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что США сделали акцент на ослабление России для ее изоляции. По мнению главы дипмиссии, Соединенные Штаты заинтересованы в сохранении очага нестабильности в Европе, и подобная политика им во многом удалась.