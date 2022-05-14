В США оценили российский комплекс С-500

The National Interest: Россия намерена создать оборонительный щит от вероятных нападений

В США оценили характеристики российского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-500 «Триумфатор». Об этом пишет издание The National Interest.

Отмечается, что новый комплекс призван в первую очередь не делать дырки в военных летательных аппаратах. Это говорит о том, Россия намерена создать свой оборонительный щит от вероятных нападений с использованием крылатых и баллистических ракет.

В свою очередь, комплекс С-500 «Прометей» отличается максимальной вертикальной высотой 185-200 километров. Это позволяет ему уничтожать приближающиеся межконтинентальные баллистические ракеты и спутники на низкой орбите.

Ранее в мае российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) средней дальности «Бук-М2» и ближнего радиуса действия «Тор-2М» уничтожили более 40 целей в ходе военных действий на Украине. По данным министерства обороны, ЗРК достаточно и одной секунды, они могут одновременно отслеживать до 900 целей в выбранном воздушном квадрате.