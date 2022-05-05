В России рассказали о результативности комплексов ПВО

В Минобороны РФ сообщили, что «Бук-М2» и «Тор-2М» уничтожили более 40 целей на Украине

Российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) средней дальности «Бук-М2» и ближнего радиуса действия «Тор-2М» уничтожили более 40 целей в ходе спецоперации на Украине. О результативности комплексов войсковой противовоздушной обороны (ПВО) сообщили в Министерстве обороны России, передает ТАСС.

«Для того, чтобы понять "свой" это или "чужой", оператором замаскированного командного пункта ЗРК достаточно и одной секунды, они могут одновременно отслеживать до девятисот целей в выбранном воздушном квадрате. Дальность обнаружения цели — до ста километров. Система автоматически распознает противника и дает команду на огневые позиции. За время спецоперации только эти подразделения ПВО уничтожили больше 40 целей», — сообщили в оборонном ведомстве.

В Минобороны добавили, что за этот месяц комплексы «Бук-М2» и «Тор-2М» сбили 16 вражеских целей.

В апреле в публикации The National Interest российский комплекс «Витязь» назвали проблемой для ударных самолетов.

Ранее в том же месяце стало известно, что систему ПВО С-500 «Прометей» запустили в серийное производство.

В феврале подразделения Южного военного округа (ЮВО) уничтожили малоразмерные цели из вооружения комплекса «Тор-М2У» в ходе тренировки.