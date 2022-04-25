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В России запустили в производство С-500 «Прометей»

«Алмаз-Антей» запустил в серийное производство системы противовоздушной обороны С-500

Фото: РИА Новости

Система противовоздушной обороны (ПВО) ПРО С-500 «Прометей» запущена в серийное производство, сообщил гендиректор предприятия-разработчика и производителя комплекса — концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» Ян Новиков. Его слова приводит РИА Новости.

«В настоящее время организовано серийное производство системы С-500 с использованием последних достижений отечественной науки и техники. Боевые возможности этой системы существенно превосходят возможности ранее созданных ЗРС и ЗРК (зенитно-ракетных систем и комплексов — прим. «Ленты.ру»)», — заявил Новиков. По его словам, С-500 вполне способна стать основой системы ВКО России.

«Прометей» поступит в войска в сроки, определенные государственным оборонным заказом, заключил гендиректор «Алмаз-Антей».

Ранее военный эксперт Алексей Леонков рассказал, в чем заключается уникальность новейшей системы ПВО С-500 «Прометей». Он пояснил, что «Прометей» уникален тем, что по характеристикам занимает промежуточное положение между комплексами противовоздушной и противоракетной обороны, как бы связывая их в единое целое. По его мнению, когда С-500 поступит на вооружение армии, у России сформируется единая воздушно-космическая эшелонированная система обороны.

С-500 («Прометей») — российский зенитно-ракетный комплекс, разрабатываемый как новое поколение зенитных ракетных систем. Радиус поражения С-500 составляет около 600 километров.

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Алина Гончарова
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