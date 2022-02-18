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Российские зенитчики уничтожили цели вооружением «Тор-М2У»

Зенитчики ЮВО уничтожили цели на учениях вооружением комплекса «Тор-М2У»

Фото: Минобороны РФ

Зенитные подразделения Южного военного округа (ЮВО) провели тренировку на Кубани. В ходе учений российские военные обнаружили и поразили малоразмерные маневрирующие цели условного противника. Зенитчики применили вооружение зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2У», сообщили в пресс-службе ЮВО.

Расчеты комплексов выполнили задачи по обнаружению и сопровождению целей. Также военные отработали управление огнем и поражение целей с выполнением электронных пусков управляемыми боеприпасами. Ракеты поражали цели на дальности до десяти километров.

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В пресс-службе отметили, что в полевом выходе 49-й общевойсковой армии ЮВО задействовали более 1200 военнослужащих и около 200 единиц техники. Военные использовали зенитные установки ЗУ-23-2, зенитные ракетно-пушечные комплексы «Тунгуска» и зенитные ракетные комплексы «Бук-М2», «Тор-М2У», «Стрела-10».

Ранее стало известно, что российские десантники получат новый комплекс противовоздушной обороны. Машины «Птицелов» начнут поступать в подразделения в 2023 году.

В январе «Известия» со ссылкой на источники в Министерстве обороны России сообщили, что новый переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) «Верба» впервые применят на учениях «Союзная решимость-2022».

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Даниил Иринин
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