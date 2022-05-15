Девушка-боец UFC попала в скандал из-за слов ее секунданта во время боя

Девушка-боец UFC Андреа Ли попала в скандал из-за слов о грязных бразильцах ее секунданта

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Андреа Ли попала в скандал из-за расистских высказываний ее секунданта, попавших в эфир во время турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает MMA Fighting.

33-летняя спортсменка из Техаса уступила в поединке с бразильянкой Вивиан Араужу. Во время перерыва между раундами секундант американки Тони Келли, который также является бойцом UFC, позволил себе высказывание, которое фанаты и другие спортсмены позже сочли расистским.

Келли обвинил соперницу американки в нарушении правил. «Это то, что делают эти грязные бразильцы. Они всегда жульничают!» — заявил секундант, подсказывая Ли.

Боец UFC Белал Мухаммад посчитал слова Келли расистскими. Последний позже отрицал подобный подтекст и заявил, что имел в виду конкретное нарушение правил со стороны бразильянки, которая пальцем попала в глаз Ли. Келли добавил, что столкнулся с проявлением cancel culture, объяснив таким образом жесткую реакцию фанатов и других бойцов на произошедшее.