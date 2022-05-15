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Чехия поддержала вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Глава МИД Чехии Липавский поддержал вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Ян Липавский

Ян Липавский. Фото: Marcin Banaszkiewicz / Globallookpress.com

Прага полностью поддерживает вступление Финляндии и Швеции в НАТО, заявил глава МИД Чехии Ян Липавский, пишет Novinky.cz.

Как уточнил дипломат, Чехия считает эти страны друзьями. «Мы тепло приветствуем Финляндию и Швецию и поддерживаем их заинтересованность в присоединении к НАТО», — добавил он. Министр считает, что вопрос принятия двух государств в состав альянса требует времени. Сначала нужно достичь политического соглашения, объяснил он.

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«Как только оно у нас будет, далее останется вопрос ратификации в национальных парламентах», — подчеркнул министр.

Ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что страна, возможно, подаст заявку на членство в НАТО 18 мая. Вопрос о вступлении в НАТО Финляндия и Швеция обещали решить 15 мая.

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Марина Совина
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