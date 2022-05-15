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В Совфеде оценили предложенные США условия для переговоров России и Украины

Сенатор Джабаров назвал неприемлемыми условия США для переговоров России и Украины

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров оценил условия для переговоров России и Украины, предложенные США, в своем Telegram-канале.

«Ни одно из предлагаемых американцами условий для России неприемлемо!» — написал сенатор.

14 мая посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что Вашингтон подталкивает Москву к переговорам, однако ставит определенные условия. Он назвал три из них — во-первых, прекратить военные действия в ходе спецоперации на Украине, во-вторых, отвести войска за линию до 24 февраля 2022 года, в-третьих, «покаяться за все содеянное».

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что движение в проработке Россией и Украиной совместного документа в настоящее время отсутствует, ответа украинской стороны на предложения российских властей нет.

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Марина Совина
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