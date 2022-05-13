Кремль ответил на вопрос о проработке Россией и Украиной совместного документа

Песков заявил об отсутствии движений в проработке РФ и Украиной совместного документа

Движение в проработке Россией и Украиной совместного документа в настоящее время отсутствует, ответа украинской стороны на предложения российских властей нет. Так на этот вопрос ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря главы государства, никто не отказывается от возможности встречи двух лидеров, однако ее необходимо подготовить.

Подготовка, добавил Песков, должна быть выражена исключительно в разработке соответствующего соглашения. Без подобных подготовительных действий проводить встречу вряд ли возможно, подчеркнул представитель Кремля.

Ранее пресс-секретарь президента России сообщил, что в переговорах с Украиной сейчас «похвастаться нечем». Он отметил, что процесс продолжается, но весьма вяло и нерезультативно. Российские власти признательны за усилия турецких коллег по созданию необходимых условий для той встречи в Стамбуле, где были достигнуты нужные понимания, заключил Песков.

