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Песков оценил ход переговоров с Украиной фразой «похвастаться нечем»

Пресс-секретарь Песков заявил, что в переговорах РФ и Украины сейчас «похвастаться нечем»

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

В переговорах России и Украины сейчас «похвастаться нечем». Так их ход оценил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Со вчерашнего дня ничего не изменилось», — подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь главы государства сообщил, что переговоры России и Украины продолжаются, но весьма вяло и нерезультативно. Он отметил, что российские власти признательны за усилия турецких коллег по созданию необходимых условий для той встречи в Стамбуле, где были достигнуты нужные понимания.

Последняя очная встреча российской и украинской делегаций состоялась во дворце Долмабахче в Стамбуле 29 марта. В настоящее время процесс ведется только в дистанционном формате. По словам замдиректора Департамента информации и печати МИД России Алексея Зайцева, переговоры находятся в состоянии стагнации.

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Сергей Истомин
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