Британия заявила о готовности провести следующее «Евровидение»

The Guardian: Великобритания может провести «Евровидение» в 2023 году вместо Украины

Великобритания может провести музыкальный конкурс «Евровидение» в 2023 году вместо Украины. Об этом сообщает издание The Guardian.

Британия, которая заняла в состязании второе место, заявила о готовности принять следующий фестиваль. Отмечается, что из-за спецоперации Европейский вещательный союз, возможно, с осторожностью отнесется к идее организовать мероприятие в Киеве.

«Ведущий 2023 года, скорее всего, будет выбран из так называемой "большой пятерки" стран, которые вносят наибольший вклад в казну "Евровидения" и которым гарантировано прямое попадание в финал: Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания», — говорится в статье.

Ранее стало известно, что победителем международного песенного конкурса «Евровидение», который прошел в итальянском Турине, по итогам голосования стала украинская группа Kalush Orchestra. По традиции, следующим местом проведения «Евровидения» должно стать государство, которое представляют победители.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал сделать все, чтобы конкурс «Евровидение» однажды прошел в Мариуполе.