В Германии назвали катастрофой последствия прекращения поставок российского газа

Промышленный союз ФРГ назвал катастрофическими последствия прекращения поставок газа из РФ

Глава Германского промышленного союза (BDI) Зигфрид Русвурм в интервью газете Bild am Sontag назвал катастрофическими последствия прекращения поставок газа из России.

«К настоящему моменту последствия прекращения поставок российского газа были бы катастрофическими. Мы должны исходить из того, что при нехватке таких объемов газ больше вообще бы не поступал в конечные разветвления нашей газопроводной системы», — подчеркнул он.

Русвурм добавил, что в этом случае ряд компаний в ФРГ был бы отрезан от поставок газа, пострадавшие фирмы оказались бы вынуждены прекратить производство. Некоторые из них никогда не смогут вновь его запустить, уточнил глава союза.

Ранее стало известно, что Россия ввела блокирующие санкции в отношении группы Gazprom Germania. Кроме того, под ограничительные меры попала польская EuRoPol GAZ S.A., владелец польского участка газопровода Ямал — Европа, и торговая группа Wingas/WIEH/WIEE, которая владеет пакетом контрактов на поставку российского газа, а также крупнейший оператор хранения газа в Европе Astora. Полный список включает 31 компанию.

