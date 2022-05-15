Киев пообещал открыть гумкоридор для жителей Запорожья

Киев пообещал гумкоридор для жителей Запорожья на подконтрольную России территорию

Украинские власти в лице Запорожской областной военной администрации пообещали в воскресенье открыть гуманитарный коридор для жителей из Запорожья на подконтрольную России территорию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

Согласно тексту сообщения, зеленый коридор будет открыт с 10:00 до 14:00 по местному времени. Жители из Запорожья смогут попасть на неподконтрольную Киеву территорию через село Каменское. При этом коридор в любой момент могут закрыть, в случае появления угрозы безопасности людей, покидающих регион.

Ранее ООН сообщила, что десятки желавших покинуть Мариуполь не смогли уехать и организация продолжит предпринимать усилия, направленные на оказание содействия проведению эвакуации из района Мариуполя. Представитель организации заявил об «успешном завершении» в воскресенье, 8 мая, при содействии ООН и Международного комитета Красного Креста очередной операции по эвакуации более 170 человек из района Мариуполя в Запорожье.