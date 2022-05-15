Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 10 000 р.
Смотри матчи бесплатно
Урал
Сегодня
14:00 (Мск)
Рубин
Россия - Премьер-Лига|29-й тур
Тоттенхэм Хотспур
Сегодня
14:00 (Мск)
Бёрнли
Англия - Премьер-лига|37-й тур
Спартак М
Сегодня
16:30 (Мск)
Зенит
Россия - Премьер-Лига|29-й тур
Саутгемптон
17 мая
21:45 (Мск)
Ливерпуль
Англия - Премьер-лига|37-й тур
Спорт

Российский боксер Ковалев подрался впервые за три года и победил

Российский боксер Ковалев победил Тервела Пулева в первом поединке с 2019 года

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Российский боксер Сергей Ковалев провел первый поединок за три года и одержал победу над болгарином Тервелом Пулевым. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок между 39-летним Ковалевым и Пулевым продлился десять раундов и завершился победой россиянина судейским решением. Для отечественного боксера бой стал дебютным в первом тяжелом весе.

Ковалев подрался впервые с 2019 года. В ноябре того года россиянин уступил нокаутом мексиканцу Саулю Альваресу.

Россиянин не выигрывал с августа 2019-го. Тогда он оказался сильнее британского боксера Энтони Ярда. Ковалев защитил титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

Всего на счету Ковалева 35 побед, 29 из которых нокаутом, четыре поражения. Один поединок с участием россиянина завершился вничью.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
При обстреле поселка в Белгородской области со стороны Украины пострадал человек
Экономисты назвали три сценария влияния санкций на ВВП России
Житель Подмосковья заколол свою собаку ножом
В МИД Германии высказались о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
Минобороны опубликовало кадры прикрытия военных колонн с воздуха
Американский отель добавил в меню ресторана салат за 130 тысяч рублей
В СПЧ призвали дать льготы эвакуированным из Донбасса детям-сиротам
Российский боксер Ковалев подрался впервые за три года и победил
Появилось видео лучших моментов UFC Vegas 54
Украинские войска заминировали завод в Рубежном
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.