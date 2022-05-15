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Глава МИД Украины отверг возможность отчуждения части территории страны

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев не пойдет на отчуждение части своей территории
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: МИД Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отверг возможность отчуждения части территории страны. Он заявил в интервью газете Bild, что Киев не пойдет на подобный шаг, передает ТАСС.

«Мы не пойдем на отчуждение части территории. Мы готовы к дипломатии, но мы не позволим, чтобы она просто продлила наши страдания и лишь отсрочила следующую фазу войны», — подчеркнул министр иностранных дел.

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Кулеба отметил, что его задача — доставить как можно больше оружия на Украину и инициировать максимальное количество санкций против России. Он также указал на необходимость помощи украинцам, которые бежали за границу.

Глава украинского МИД также оценил шансы достижения соглашения о прекращении огня с Москвой. Он сказал, что не видит «ничего плохого в перемирии», если оно станет шагом к «освобождению украинской территории».

Кулеба также выразил сожаление, что канцлер Германии Олаф Шольц уделил ему мало времени во время визита в Берлин. Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский устроил официальную встречу для министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, когда она первой в кабмине страны с начала российской военной операции посетила Киев.

Ранее, 13 мая, глава МИД Украины провел в Германии встречу с коллегами из стран G7. Он обсудил с иностранными коллегами поставки оружия Киеву, санкции против Москвы, конфискацию российских активов, а также деблокирование украинских портов.

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Марина Совина
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