Глава МИД Украины отверг возможность отчуждения части территории страны

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев не пойдет на отчуждение части своей территории

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отверг возможность отчуждения части территории страны. Он заявил в интервью газете Bild, что Киев не пойдет на подобный шаг, передает ТАСС.

«Мы не пойдем на отчуждение части территории. Мы готовы к дипломатии, но мы не позволим, чтобы она просто продлила наши страдания и лишь отсрочила следующую фазу войны», — подчеркнул министр иностранных дел.

Кулеба отметил, что его задача — доставить как можно больше оружия на Украину и инициировать максимальное количество санкций против России. Он также указал на необходимость помощи украинцам, которые бежали за границу.

Глава украинского МИД также оценил шансы достижения соглашения о прекращении огня с Москвой. Он сказал, что не видит «ничего плохого в перемирии», если оно станет шагом к «освобождению украинской территории».

Кулеба также выразил сожаление, что канцлер Германии Олаф Шольц уделил ему мало времени во время визита в Берлин. Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский устроил официальную встречу для министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, когда она первой в кабмине страны с начала российской военной операции посетила Киев.

Ранее, 13 мая, глава МИД Украины провел в Германии встречу с коллегами из стран G7. Он обсудил с иностранными коллегами поставки оружия Киеву, санкции против Москвы, конфискацию российских активов, а также деблокирование украинских портов.

