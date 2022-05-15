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Раскрыт прототип iPhone без сим-карты

Бывший сотрудник Apple заявил, что Джобс хотел выпустить первый iPhone без сим-карты

Фото: Edgar Su / Reuters

Apple могла выпустить первый iPhone без сим-карты, однако отказалась от этой идеи из-за ограничений. Об этом сообщает издание MacRumors.

Журналисты ссылаются на интервью бывшего вице-президента Apple Тони Фаделла, согласно которому Apple могла выпустить свой первый смартфон без сим-карты. По словам Фаделла, основатель компании Стив Джобс хотел, чтобы iPhone оказался устройством, не привязанным к сторонним интерфейсам, к которым предприниматель относил слот для сим-карты. Фаделл раскрыл информацию о том, что в компании разрабатывали прототип девайса, который мог бы работать без физической сим-карты.

Специалист рассказал, что Джобс интересовался технологией CDMA, которая позволила бы выпустить подобный смартфон. Фаделл признался, что ему пришлось доказать генеральному директору Apple, что использование CDMA сделало бы iPhone очень нишевым устройством.

По словам журналистов, фактически Apple выпустила смартфон без сим-карты, но лишь в 2011 году — тогда компания представила CDMA-версию iPhone 4 для работы в сетях оператора Verizon.

Также авторы издания заметили, что в будущем Apple может полностью отказаться от классической сим-карты в пользу eSIM. Однако данная технология одобрена к использованию не во всех регионах мира.

В январе специалист агентства GlobalData Эмму Мор-МакКлун заявила, что Apple откажется от слота для сим-карты в 2022 году. По ее словам, исчезнувший разъем заменит модуль eSIM, на который потребитель сможет записать свой тариф сотовой связи.

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Андрей Ставицкий
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