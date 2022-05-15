Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Посол России назвал единственного победителя от заморозки «Северного потока-2»

Посол России Антонов заявил, что европейские страны стали еще более зависимыми от США

Фото: Issei Kato / Reuters

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире телепрограммы «Соловьев LIVE» назвал Вашингтон единственным победителем от заморозки проекта «Северный поток-2», сообщает РИА Новости.

По его словам, США приложили очень большие усилия для того, чтобы остановить газопровод «Северный поток-1», что в конечном итоге у них получилось сделать, а «Северный поток-2» просто завис. Дипломат подчеркнул, что это позволило Вашингтону навязывать европейским странам свой дорогой сжиженный природный газ (СПГ), который они стали вынуждены покупать, что сделало их еще более зависимыми от США.

Ранее политолог и экономист Андрей Суздальцев заявил, что в настоящее время США предпринимают попытки добиться провала российской военной спецоперации на Украине. Таким образом, по его мнению, Россия станет газово-нефтяной колонией Евросоюза (ЕС). Эксперт также отметил, что Запад рассчитывает на поражение России к осени, после чего ей спокойно можно будет диктовать свои условия.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Посол России заявил о намерении США запретить ракеты «Сармат»
В Великобритании придумали новый способ борьбы с олигархами
Глава МИД Украины отверг возможность отчуждения части территории страны
Названы дата и место похорон певца Рената Ибрагимова
Финляндия назвала возможную дату подачи заявки на членство в НАТО
ЕС разработал план покупки российского газа без нарушения санкций
В Германии назвали катастрофой последствия прекращения поставок российского газа
Представитель Абрамовича прокомментировал данные об аресте его дома в Португалии
ДНР обратит в госсобственность имущества банков Украины
Гинцбург назвал лучший способ защиты от COVID-19
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.