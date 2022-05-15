Посол России назвал единственного победителя от заморозки «Северного потока-2»

Посол России Антонов заявил, что европейские страны стали еще более зависимыми от США

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире телепрограммы «Соловьев LIVE» назвал Вашингтон единственным победителем от заморозки проекта «Северный поток-2», сообщает РИА Новости.

По его словам, США приложили очень большие усилия для того, чтобы остановить газопровод «Северный поток-1», что в конечном итоге у них получилось сделать, а «Северный поток-2» просто завис. Дипломат подчеркнул, что это позволило Вашингтону навязывать европейским странам свой дорогой сжиженный природный газ (СПГ), который они стали вынуждены покупать, что сделало их еще более зависимыми от США.

Ранее политолог и экономист Андрей Суздальцев заявил, что в настоящее время США предпринимают попытки добиться провала российской военной спецоперации на Украине. Таким образом, по его мнению, Россия станет газово-нефтяной колонией Евросоюза (ЕС). Эксперт также отметил, что Запад рассчитывает на поражение России к осени, после чего ей спокойно можно будет диктовать свои условия.